Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про статус ветеранів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосував 281 народний депутат.



Метою ухвалення документу є закріплення визначень "Державна політика соціального захисту ветеранів війни", "Система соціального захисту ветеранів війни", "Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни" на законодавчому рівні та унормування механізму стратегічного планування розвитку системи соціального захисту ветеранів війни.



У законопроєкті запропоновано доповнити закон про статус ветеранів статтею 11 про визначення державної політики соцзахисту ветеранів війни, її формування та реалізації, та статтею 12 стосовно визначень системи соцзахисту ветеранів, комплексного огляду системи соцзахисту ветеранів, який органдержавної влади його здійснює та з якою періодичністю.



У пояснювальній записці зазначено, що проєкт закону розробили тому, що надання пільг і послуг ветеранам регулюють 156 нормативно-правові акти та здійснюють 19 органів державної влади.

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