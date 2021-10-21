Рада ухвалила закон про енергоефективність

Ухвалення документу у другому читанні підтримали 282 народних депутата, передає Еспресо.TV.



Закон передбачає встановлення правових, економічних та організаційних засад діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності, забезпечення здійснення енергоефективних заходів, які проводитимуться під час виробництва, транспортування, передачі, розподілу, постачання та споживання енергії.



Закон також визначає основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності, особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності, підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель, засади забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади.



Крім того, документ визначає особливості врахування критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівель чи придбання найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.



Також визначаються вимоги до екодизайну продуктів, пов'язаних із споживанням енергії; засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту; особливості запровадження інтелектуальних систем обліку; стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу; стимулювання енергоефективності в сфері теплопостачання; основні засади здійснення енергосервісу; популяризації та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів; відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

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