Рада ухвалила закон про криміналізацію проявів антисемітизму в Україні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Проект Закону розроблено з метою унормування положень Кримінального кодексу України відповідно до положень законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні", - йдеться у пояснювальній записці на сайті парламенту.



До тексту ст. 161 Кримінального кодексу в переліку правопорушень додано слова "прояви антисемітизму".



За ст. 161 ККУ в залежності від тяжкості правопорушення передбачені покарання від штрафу в 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 8 років позбавлення волі.



Законопроєкт підтримали 295 нардепів.



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