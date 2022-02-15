Рада ухвалила закон про криміналізацію проявів антисемітизму в Україні
У вівторок, 15 лютого, Верховна Рада ухвалила зміни до статті 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Проект Закону розроблено з метою унормування положень Кримінального кодексу України відповідно до положень законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні", - йдеться у пояснювальній записці на сайті парламенту.
До тексту ст. 161 Кримінального кодексу в переліку правопорушень додано слова "прояви антисемітизму".
За ст. 161 ККУ в залежності від тяжкості правопорушення передбачені покарання від штрафу в 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 8 років позбавлення волі.
Законопроєкт підтримали 295 нардепів.
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