Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання людей, які проживають на ТОТ

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Новим законом передбачається можливість атестації для визнання освітніх результатів осіб, які навчалися на ТОТ.

Згідно з карткою закону, раніше люди, які навчались на тимчасово окупованій території після 20 лютого 2014 року, не мали права пройти атестацію для визнання та оцінки результатів такого навчання.

Також відтепер людям, які проходять атестацію для здобуття вищої освіти, можуть бути зараховані результати навчання та кредити ЄКТС в обсязі не більше 75% від загального обсягу освітньої програми.

За законом, атестація не проводиться з окремих спеціальностей, список яких затверджує Кабмін. Вона також не проводиться для визнання результатів навчання на магістерському рівні, окрім медичного,

фармацевтичного та ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти та освітньонауковому рівні вищої освіти.