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Рада ухвалила закон про публічні закупівлі для запобігання коронавірусу

18 листопада, 2021 четвер
12:29
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт №6293 про зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19

За відповідне рішення проголосували 339 народних депутатів, передає Еспресо.TV.

Згідно з положенням закону, на період дії карантину, який встановив Кабмін, закупівля товарів, робіт і послуг, які пов'язані з наданням допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, відбуваєтиметься за спрощеною процедурою. Також ця процедура запроваджується щодо виконання заходів із запобігання поширення коронавірусу.

Метою закону є покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме - кисневих станціях.

Згідно з постановою уряду від 9 жовтня 2020, заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, отримали субвенцію у розмірі близько 2,3 млрд грн. За рахунок цих коштів лікарні могли купувати будь-який спосіб кисневої подачі на власний розсуд.

За результатами використання цих коштів виявили, що переважна більшість закладів закупила портативні кисневі концентратори через швидкість їх закупівлі на ринку та простоту обслуговування. 

У пояснювальній записці йдеться, що пріоритетним способом стратегічної підготовки України до наступних загострень пандемії COVID-19 (зокрема, восени 2021 року) є завчасне виділення ресурсів та початок робіт з проєктування та закупівель обладнання для кисневих станцій. У випадку, якщо такі роботи розпочати, за 4-6 місяців у лікарень існують шанси отримати кисневі станції.

  • Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову "Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" 9 жовтня 2020 року.
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