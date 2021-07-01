Рада відновила 20% ПДВ на деякі види сільськогосподарської продукції

Рішення підтримало 309 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з текстом документу, ставка ПДВ 20% при оподаткуванні з ввезення в Україну відновлена для таких видів сільськогосподарської продукції як жива велика рогата худоба, свині, вівці, молоко незбиране, жито, овес, подрібнене або непродрібнене насіння льону, насіння та плоди інших олійних культур, цукрові буряки.



Ставка ПДВ 14% залишиться для пшениці і суміші пшениці та жита, а також для ячменя, кукурудзи, соєвих бобів, насіння свиріпи або ріпаку, насіння соняшнику.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 грудня ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо зниження ставки ПДВ для аграріїв до 14% з 20%.