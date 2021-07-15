Рада заборонила продаж ліків дітям
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5122 щодо заборони продажу лікарських засобів особам молодше 14 років
Ухвалення закону підтримав 341 народний депутат, передає Еспресо.TV.
У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться про заборону відпуску ліків, зокрема через інтернет, малолітнім особам, а також доставку їм препаратів.
Зазначається, що якщо у продавця лікарських засобів виникнуть сумніви, що особа досягла 14 років, він має право вимагати у неї показати паспорт чи інший документ, який підтверджує вік. У разі відмови надати документ продаж ліків такій особі забороняється.
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