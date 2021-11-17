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Рада запровадила штрафи за продаж ліків дітям

17 листопада, 2021 середа
12:08
Суспільство ліки

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає адміністративну відповідальність за продаж ліків малолітнім особам

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Законопроєкт № 5123-1 у цілому підтримали 315 народних депутатів.

Згідно з текстом документа, продаж малолітній особі лікарських засобів в аптеках, у тому числі електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами, а також доставка їй лікарських карається штрафом від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 грн до 5100 грн). Повторне вчинення аналогічного порушення протягом року передбачає штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 грн до 6800 грн).

За Цивільним кодексом, малолітньою вважається особа, що не досягла віку 14 років.

"Ця ініціатива спрямована на обмеження доступу підлітків до лікарських засобів. За статистикою, у 60% випадків діти-самогубці використовують лікарські засоби, щоб вкоротити собі віку. Для них це найдоступніший спосіб суїциду. Але для того, щоб закон запрацював, потрібно запровадити санкції для порушників", - написав Голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький у Telegram.

  • Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам" (№5123-1) 2 червня 2021 року.
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