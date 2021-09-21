Рада збереться на позачергове засідання 23 вересня, - Арахамія
Голова ВР Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 23 вересня
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамії під час спілкування з журналістами у Раді, передає РБК-Україна.
"Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах (підписи для позачергового засідання - ред.). І назбиралося, і на четвер призначене", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що законопроєкт стосується відміни РРО для ФОПів.
"Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію", - додав Арахамія.
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