Рада збереться на позачергове засідання 23 вересня, - Арахамія

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамії під час спілкування з журналістами у Раді, передає РБК-Україна.

"Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах (підписи для позачергового засідання - ред.). І назбиралося, і на четвер призначене", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що законопроєкт стосується відміни РРО для ФОПів.

"Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію", - додав Арахамія.

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