Рада збереться на позачергове засідання через звернення до США щодо статусу основного союзника
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту на 8 вересня
Про це повідомила прес-секретар голови ВРУ Ольга Туній у Facebook.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового", - йдеться у повідомленні.
На порядку денному - проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).
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