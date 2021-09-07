Рада збереться на позачергове засідання через звернення до США щодо статусу основного союзника

Про це повідомила прес-секретар голови ВРУ Ольга Туній у Facebook.



"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового", - йдеться у повідомленні.



На порядку денному - проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).





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