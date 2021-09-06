Рада розгляне звернення до США за статусом основного союзника поза НАТО, - Гончаренко

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.



За його словами, позачергове засідання відбудеться орієнтовно 8 вересня.



"Подав підписи про проведення позачергового засідання щодо розгляду проекту постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО", - написав нардеп.



Він додав, що цей статус MNNA не заважає Україні йти до НАТО.



"Надання Україні статусу продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі", - підсумував Гончаренко.

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