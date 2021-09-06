Рада розгляне звернення до США за статусом основного союзника поза НАТО, - Гончаренко
Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу союзника США поза НАТО (MNNA)
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
За його словами, позачергове засідання відбудеться орієнтовно 8 вересня.
"Подав підписи про проведення позачергового засідання щодо розгляду проекту постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО", - написав нардеп.
Він додав, що цей статус MNNA не заважає Україні йти до НАТО.
"Надання Україні статусу продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі", - підсумував Гончаренко.
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