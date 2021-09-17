Радбез запустив систему моніторингу олігархів
У рамках підготовки до другого читання законопроєкту про олігархів РНБО запустила систему моніторингу олігархів
Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.
"Апарату РНБО було поставлено завдання розробити систему моніторингу, і у нас сьогодні був звіт про те, що в Апараті РНБО розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система, яка має систему третього класу найвищого рівня складності. Вона зможе в процесі своєї здійснювати моніторинг усіх тих людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній раді повинні бути під системою нашого моніторингу ", - наголосив він.
Данілов зазначив, що ця система може працювати з відкритими документами, для службового користування і секретними.
"Таких систем в нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі прийняття у Верховній раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець", - сказав секретар РНБО.
- Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.
- 6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.
- Згодом, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про деолігархізацію.
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