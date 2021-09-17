Радбез запустив систему моніторингу олігархів

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.

"Апарату РНБО було поставлено ​​завдання розробити систему моніторингу, і у нас сьогодні був звіт про те, що в Апараті РНБО розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система, яка має систему третього класу найвищого рівня складності. Вона зможе в процесі своєї здійснювати моніторинг усіх тих людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній раді повинні бути під системою нашого моніторингу ", - наголосив він.

Данілов зазначив, що ця система може працювати з відкритими документами, для службового користування і секретними.

"Таких систем в нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі прийняття у Верховній раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець", - сказав секретар РНБО.



Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.

Згодом, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про деолігархізацію.

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