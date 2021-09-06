До законопроєкту про олігархів внесли понад 1200 правок, - Железняк

Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, до другого читання до законопроєкту про олігархів (№5599) прислали 1 257 правок. Вийшло трохи більше 500 сторінок.

"Відверто спамових майже немає. Очевидних лідерів по правкам теж немає. Всі подавали плюс мінус нормальну кількість правок у рамках пристойності. Є правки дуже змістовні. На 10-12 сторінок тексту. Найбільша - на 18 сторінок від потужного авторського колективу", - написав Железняк.

Він зазначив, що нардепи пропонують змінити орган, який буде приймати рішення щодо визначення фізособи олігархом і значно деталізувати цю процедуру. Депутатами запропоновані наступні варіанти:

Кабміном за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента України;

ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;

НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу;

Спеціально створеної Комісією при НАЗК;

Комісією з 7 осіб, де більшість представники міжнародних організацій.

"Велика кількість правок стосується визначення НАЗК як головного органу по визнанню олігархом і, як наслідок, надання НАЗК права здійснювати розслідування та вивчення всіх обставин. Для цього пропонується розширити повноваження НАЗК і доручити йому вести Реєстр олігархів", - повідомив Железняк.

Олігархів планують зобов'язати звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха обов'язково повинна відбуватися з дозволом від АМКУ.

"Багато правок про уточнення/додавання критеріїв, за якими можуть когось визначити як олігарха. Розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента і так далі", - написав нардеп.

Також парламентарі подали пропозиції, якими додаються додаткові заборони для олігархів. Наприклад, пропонують заборонити їм займати керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

За словами Железняка, також є досить небезпечні з точки зору цензури правки.

"Пропонується ввести вимоги стандартів надання інформації з боку ЗМІ, щодо яких є ознаки впливу олігарха. Хочуть зробити обмеження для інформації, яка стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних або соціальних питань. Така інформація (на думку депутатів) повинна відповідати вимогам стандартів балансу думок і повноти представлених фактів. Інформаційні матеріали не можуть містити популяризацію або пропаганду органів держави-агресора і їх окремих дій, не можуть виправдовувати або визнавати правомірною окупацію території України", - повідомив він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb