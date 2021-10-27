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Раді пропонують скликати позачергове засідання для заборони невакцинованим заходити до парламенту

27 жовтня, 2021 середа
17:29
Суспільство Верховна Рада

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації пропонує нардепам зібратися на позачергове засідання наступного тижня, аби заборонити невакцинованим громадянам заходити у приміщення парламенту

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

"Пропонуємо керівництву парламенту провести наступного тижня позачергове засідання ВРУ, присвячене "медичним" законопроєктам… Ми пропонуємо заборонити доступ до приміщень Верховної Ради всім невакцинованим громадянам без винятку", - повідомив він.

Радуцький зауважив, що прийняття відповідної постанови № 6154 покаже, чи готові депутати подавати приклад українцям.

Також на позачерговому засіданні пропонують розглянути й інші "медичні" законопроєкти та постанови:

  • законопроєкт № 6121 про внесення змін до статті 9-2 закону "Про лікарські засоби". Законопроєкт запроваджує механізм спрощеної реєстрації медзасобів для екстреного медвикористання для профілактики та лікування коронавірусу;
  • законопроєкт № 6084. Пропонується запровадити більш сувору кримінальну відповідальність за підробку довідок щодо щеплення та тестів на коронавірус.

"Для людей, які свідомо використовували фальсифіковані документи про щеплення (штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн або обмеження волі до 2-х років), для медпрацівників за внесення неправдивих відомостей (штраф від 34 тис. грн до 68 тис. грн або обмеження волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади), за виготовлення фальшивих документів про вакцинацію (штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі до 3 років)", - написав він.

  • законопроєкт № 5736. Тяжкохворі пацієнти зможуть отримувати від фармацевтичних компанії інноваційні препарати, які ще проходять клінічні випробування.
  • законопроєкт № 5873. Законопроєкт передбачає трансформацію державних медустанов у державні некомерційні підприємства.
  • постанова № 6023 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної діагностики та лікування пацієнтів, які страждають на хворобу Паркінсона.
  • законопроєкт № 5123-1 про адмінправопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам. Пропонується встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: при першому порушенні у розмірі від 6,8 тис грн до 13,6 тис грн, при повторному – 13,6 тис. грн до 23,8 тис. грн.

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Верховна Рада
нардепи
вакцина
Михайло Радуцький
Коронавірус
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