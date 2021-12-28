Радник Байдена й високопосадовці Польщі обговорили загрозу з боку Росії
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефоном перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Павлом Солохом і очільником Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Якубом Кумохом щодо нарощування військ РФ поблизу України та заходів стримування Росії
Про це повідомила речниця Ради нацбезпеки США Емілі Горн.
Вона зазначила, що представники США й Польщі обговорили ескалацію на кордоні України й РФ і наголосили на важливості єдності партнерів у дипломатичних заходах зі стримування Росії.
Джейк Салліван зауважив, що США підтримують ст. 5 Північноатлантичного договору, згідно з якою країни НАТО розглядають збройний напад на одну з них як напад на всіх, і запевнив у готовності американської сторони захищати союзників на східному фланзі Альянсу.
Крім того, він переказав подяку від Джо Байдена президенту Польщі Анджею Дуді, котрий не підтримав суперечливу поправку до закону про ЗМІ, через яку могли б позбавити ліцензії головний опозиційний канал Польщі TVN, котрим володіє американська компанія Discovery. Джейк Салліван зауважив, що це позитивний сигнал перед головуванням Польщі в ОБСЄ, яке розпочнеться 1 січня 2022 року.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що в січні відбудуться переговори між США й РФ.
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