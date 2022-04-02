Ракета, що розірвалася під Бєлгородом, прилетіла з Росії, а не з України, - Conflict Intelligence Team

Про це 2 квітня повідомляє група OSINT-розвідки Conflict Intelligence Team (CIT), передає Еспресо.TV.

Розслідувачі стверджують, що їм вдалося визначити точне місце фотографування ракетного удару і за напрямком зйомки визначити, що ракета прилета зі сходу або з північного сходу, тобто з території Росії.



Окрім того, у CIT вважають, що це була одна з тих крилатих ракет, яких немає на озброєнні української армії.



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"Розміри вирви змушують припустити, що боєприпас, що залишив її, був крилатою або балістичною ракетою. За співвідношенням її розмірів та стовпів поруч це може бути крилата ракета 9М728 ОТРК "Іскандер-М"... Так чи інакше, нам невідомо про використання українською стороною крилатих ракет у цьому конфлікті, а українська балістична ракета прилетіла б із боку українських позицій, тобто із заходу чи південного заходу", - пояснюють розслідувачі.



Як вже повідомлялося, 1 квітня також стало відомо про пожежу на нафтобазі компанії "Роснєфть" у Бєлгороді. Місцева влада повідомила, що по нафтобазі було завдано удару з двох вертольотів, які потрапили на територію міста з українського боку і летіли на низькій висоті.

В Україні наголошують, що відповідальною за події на території Росії є сама Росія.