Ракета з акваторії Каспійського моря влучила по військовій частині на Львівщині, - кореспондентка Еспресо Островська
Ірина Островська, кореспондентка Еспресо, повідомила інформацію про ракетний удар, який був завданий 2 серпня близько 17.00 по Львівщині
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"В одному з великих населених пунктів Львівщини, який ми не можемо називати, пролунав вибух близько 17-ої години під час повітряної тривоги. За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ, Юрія Ігната, з акваторії Каспійського моря було випущено вісім ракет, однак сім наші сили ППО збили, а саме шість ракет збили ракетні війська й одну авіавинищувач. Юрій Ігнат уточнив, що ракета влучила у ракетно-зенітну установку. Після цього з'явилася інформація від Максима Козицького, голови Львівської ОВА, який зазначив, що ракета влучила у військову частину Червоноградського району", - зазначила кореспондентка Еспресо..
Ірина Островська зауважила, що за інформацією Козицького збито шість ракет, а Юрій Ігнат раніше зазначав про сім успішно збитих ракет.
"Також Голова Львівської ОВА повідомив про два вибухи. Інформація про постраждалих відсутня, масштаби руйнувань ще уточнюють", - розповіла кореспондентка.
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