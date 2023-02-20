Ракетна далекобійна зброя - це не те, що потрібно анонсувати, - головред Defense Express Катков
Не треба анонсувати поставки далекобійних ракет для України, бо це дасть змогу росіянам переносити важливі об'єкти
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Вже є інформація про те, що буде оголошений найближчими днями черговий пакет допомоги від США. Там буде пів мільярда доларів - боєприпаси, системи ППО, але розширених змін, які можуть бути оголошені найближчим часом відносно винищувачів чи далекобійного ракетного озброєння немає", - наголосив він.
Катков висловив припущення, що можливо, певні розмови за зачиненими дверима відносно цього відбулись, але така зброя, скоріше за все, з'явиться в Україні раніше, ніж про це буде повідомлено.
"Якщо брати ракети - це не та зброя, відносно якої треба робити анонси. Не річ у тому, що рашисти її будуть намагатися знищити в Україні. Як тільки оголосять, що Україна отримає якийсь тип ракет з певною дальністю, то рашисти цілком зрозуміло почнуть переносити свої найважливіші командні пункти, центри зв'язку якомога далі лінії вогню та під землю", - підсумував військовий експерт.
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