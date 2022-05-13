Ракетним обстрілом російські війська пошкодили Воронцовський палац в Одесі
Внаслідок ракетних ударів окупантів в Одесі постраждала пам'ятка архітектури XIX століття. У Воронцовському палаці вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За його словами, внаслідок одного з ракетних обстрілів Одеси постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та елементи ліпнини.
"Я хочу ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу", - сказав він.
Палац є пам'яткою культурної спадщини та занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
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