Ракетним обстрілом російські війська пошкодили Воронцовський палац в Одесі

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, внаслідок одного з ракетних обстрілів Одеси постраждала одна з архітектурних перлин міста – Воронцовський палац. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та елементи ліпнини.

"Я хочу ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу", - сказав він.

Палац є пам'яткою культурної спадщини та занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

3 травня окупанти атакували Одесу з повітря, ППО ЗСУ збило частину ракет.

У ніч з 7 на 8 травня у Миколаєві та Одесі пролунали вибухи.

Ракетний удар по Одесі завдали російські окупанти з використанням бойової авіації 9 травня приблизно о 22:35.

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