Ракетними ударами не виграти війну, але можна про неї нагадувати, - Портников

Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Ракетними ударами не можна виграти війну, але можна нагадувати про присутність війни. Росіяни і надалі будуть обстрілювати українські міста упродовж цієї війни. Рашисти прагнуть знелюдити прикордонні міста України", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що країна-агресорка обстрілює всю територію України, але з різною інтенсивністю.

"Ми бачимо, що відбувається з нещасним Харковом - це життя під постійними обстрілами. Південні й східні регіони України перебувають під активнішим вогнем Росії, порівняно з північними й західними. Але це не означає, що обстрілів немає", - зауважив Віталій Портников.

27 серпня стало відомо, що Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн для створення резервних фондів на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури під час опалювального сезону.

Ввечері у суботу, 27 серпня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

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