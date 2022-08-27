Ракетними ударами не виграти війну, але можна про неї нагадувати, - Портников
Журналіст Віталій Портников висловив думку, що ракетними ударами країна-агресорка Російська Федерація не зможе виграти війну проти України, але постійно нагадує українцям про неї
Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Ракетними ударами не можна виграти війну, але можна нагадувати про присутність війни. Росіяни і надалі будуть обстрілювати українські міста упродовж цієї війни. Рашисти прагнуть знелюдити прикордонні міста України", - зазначив Портников.
Журналіст додав, що країна-агресорка обстрілює всю територію України, але з різною інтенсивністю.
"Ми бачимо, що відбувається з нещасним Харковом - це життя під постійними обстрілами. Південні й східні регіони України перебувають під активнішим вогнем Росії, порівняно з північними й західними. Але це не означає, що обстрілів немає", - зауважив Віталій Портников.
- 27 серпня стало відомо, що Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн для створення резервних фондів на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури під час опалювального сезону.
- Ввечері у суботу, 27 серпня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе