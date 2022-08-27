Росіяни вдарили касетним "ураганом" по промзоні Харкова

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

"Приліт у Шевченківському районі Харкова на територію одного із підприємств", - зазначив він.

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За словами мера Харкова, росіяни "вдарили касетним "ураганом".

"Постраждалих та пожежі немає", - наголосив Терехов.

Нагадаємо, Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн для створення резервних фондів на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури під час опалювального сезону.

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