Росіяни вдарили касетним "ураганом" по промзоні Харкова
Ввечері у суботу, 27 серпня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову
Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
"Приліт у Шевченківському районі Харкова на територію одного із підприємств", - зазначив він.
Читайте також: Ростислав Павленко. Рашистів на дно
За словами мера Харкова, росіяни "вдарили касетним "ураганом".
"Постраждалих та пожежі немає", - наголосив Терехов.
- Нагадаємо, Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн для створення резервних фондів на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури під час опалювального сезону.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе