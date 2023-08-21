Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 181 людини

Про це "Суспільному" повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Окрім того, внаслідок ракетного удару пошкоджено 10 адміністративних будівель і 53 житлові будинки, зокрема у 398 квартирах зруйновано вікна, двері, стелі.

Зруйновано приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель, і їхнє відновлення, за словами Брижинського, є пріоритетним через наближення осені та сезону дощів.

Що відомо про ракетний удар РФ по Чернігову

19 серпня в центр Чернігова прилетіла балістична ракета РФ, де на той час відбувалася виставка виробників дронів. Станом на 20 серпня було відомо про сімох загиблих і 156 постраждалих.

Співорганізаторка виставки дронів Марія Берлінська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги захід зупинили, учасникам декілька разів наголосили на необхідності піти в укриття. Однак, за її словами, частина людей пішла на вулицю.



"Усі, хто пішов в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару", - написала співорганізаторка.

Вона також додала, що захід і місце його проведення було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою.

Водночас у пресслужбі Чернігівської міськради заявили, що виставка не погоджувалася із місцевою владою. За їхніми словами, "жодних дозволів не надавалося".