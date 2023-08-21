Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 181 людини
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого росіяни завдали по центру Чернігова 19 серпня, зросла до 181 людини. 41 особа перебуває в лікарні
Про це "Суспільному" повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Окрім того, внаслідок ракетного удару пошкоджено 10 адміністративних будівель і 53 житлові будинки, зокрема у 398 квартирах зруйновано вікна, двері, стелі.
Зруйновано приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель, і їхнє відновлення, за словами Брижинського, є пріоритетним через наближення осені та сезону дощів.
Що відомо про ракетний удар РФ по Чернігову
19 серпня в центр Чернігова прилетіла балістична ракета РФ, де на той час відбувалася виставка виробників дронів. Станом на 20 серпня було відомо про сімох загиблих і 156 постраждалих.
Співорганізаторка виставки дронів Марія Берлінська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги захід зупинили, учасникам декілька разів наголосили на необхідності піти в укриття. Однак, за її словами, частина людей пішла на вулицю.
"Усі, хто пішов в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару", - написала співорганізаторка.
Вона також додала, що захід і місце його проведення було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою.
Водночас у пресслужбі Чернігівської міськради заявили, що виставка не погоджувалася із місцевою владою. За їхніми словами, "жодних дозволів не надавалося".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.96Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе