Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: пошукові роботи завершено, всіх загиблих ідентифікували

Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

"Один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що першою під завалами багатоквартирного будинку знайшли дитину. Дівчинку впізнала бабуся.

"Аби розшукати батьків, рятувальники та поліція двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками", - повідомили у пресслужбі.

Там зазначили, що після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Батьків дитини вдалося ідентифікувати лише завдяки ДНК-тесту.

Загалом російська ракета забрала життя п'ятьох осіб: молодої родини та двох чоловіків – 62 та 55 років.