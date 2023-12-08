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Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: пошукові роботи завершено, всіх загиблих ідентифікували

8 грудня, 2023 п'ятниця
16:53
Війна з Росією на фото завали будинку в Новогродівці

Пошукові роботи в Новогродівці Донецької області, куди російські окупанти 30 листопада вдарили ракетою, завершено. Криміналісти ідентифікували загиблих

Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

"Один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що першою під завалами багатоквартирного будинку знайшли дитину. Дівчинку впізнала бабуся. 

"Аби розшукати батьків, рятувальники та поліція двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками", - повідомили у пресслужбі.

Там зазначили, що після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Батьків дитини вдалося ідентифікувати лише завдяки ДНК-тесту.

Загалом російська ракета забрала життя п'ятьох осіб: молодої родини та двох чоловіків – 62 та 55 років.

  • 30 листопада окупанти атакували Новогродівку ракетами. Загинули двоє чоловіків. Під завалами шукали ще чоловіка, жінку та 8-річну дівчинку. Пізніше з-під завалів дістали тіло дитини, останніми знайшли фрагменти тіла мами.
Донеччина
ракетний удар
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