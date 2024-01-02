Ракету Х-101, яку було збито над Києвом, РФ виготовила в четвертому кварталі 2023 року, - Defense Express

Про це повідомляє Defense Express.

Видання зазначає, що тривала пауза в масованих ракетних ударах по Україні була пов’язана з прагненням РФ накопичити запас ракет, необхідний для масштабної кампанії ударів.

На можливу дату виготовлення крилатих ракет вказує десятизначний серійний номер. Зокрема таке маркування дозволяє дізнатись походження деталей.

Проте зараз ворог наносить на ракети такі серійні номери, які складно дешифрувати. Це стосується і збитої Х-101.

За даними Defense Express, "315" - так починаються серійні номери для ракет, виготовлених орієнтовно в 2023 році, а "263" - так починались серійні номери Х-101, виготовлених взагалі після 2020 року. Вказівку на 4-й квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101 виявили в цифрі 9: від сьомої цифри в серійному номері треба відняти 5 і вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета.

На думку дослідників, таким чином окупанти мають на меті максимально приховати можливе походження деталей.

Водночас видання зазначає, що застосування Росією Х-101, виготовленої в 4-му кварталі 2023 року не означає вичерпання її ракетного арсеналу.

"Але може демонструвати, що темп поточного виробництва – це буде один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами рашистів", - вважають у Defense Express.