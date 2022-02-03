"Раніше схоже теж озвучувалось": у Кремлі відреагували на інформацію західних ЗМІ про плани РФ здійснити провокації для подальшого вторгнення в Україну

Про це передає ТАСС.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - сказав він.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація , що розвідка Сполучених Штатів Америки викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.

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