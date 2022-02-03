"Раніше схоже теж озвучувалось": у Кремлі відреагували на інформацію західних ЗМІ про плани РФ здійснити провокації для подальшого вторгнення в Україну
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію розвідки США про підготовку провокацій Російською Федерацією для нового вторгнення в Україну
Про це передає ТАСС.
"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - сказав він.Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка Сполучених Штатів Америки викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.
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