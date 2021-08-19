"Рапід" - "Зоря": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє проти віденського "Рапіду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають "Рапід" беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу австрійців коефіцієнт 1,65. Нічия оцінюється у 4,14. Перемога "Зорі" лише у 4,80.
"Зоря" свій шлях у Лізі Європи розпочинає саме з плей-офф кваліфікації. Віденський "Рапід" у третьому раунді кваліфікації пройшов кіпрський "Анартосіс" (4:2 за сумою двох матчів).
Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 19 і 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф
19 серпня
"Рапід" (Австрія) - "Зоря" (Україна)
Відень, стадіон "Альянцштадіон"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі Megogo
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