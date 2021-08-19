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Головна Спорт "Рапід" - "Зоря": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

"Рапід" - "Зоря": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

19 серпня, 2021 четвер
19:22
Спорт "Зоря" - "Минай"

У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє проти віденського "Рапіду"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають "Рапід" беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу австрійців коефіцієнт 1,65. Нічия оцінюється у 4,14. Перемога "Зорі" лише у 4,80.

"Зоря" свій шлях у Лізі Європи розпочинає саме з плей-офф кваліфікації. Віденський "Рапід" у третьому раунді кваліфікації пройшов кіпрський "Анартосіс" (4:2 за сумою двох матчів).

Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 19 і 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
 
Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф

19 серпня

"Рапід" (Австрія) - "Зоря" (Україна)

Відень, стадіон "Альянцштадіон"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на телеканалі Megogo


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