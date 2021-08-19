"Рапід" - "Зоря": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи

"Зоря" свій шлях у Лізі Європи розпочинає саме з плей-офф кваліфікації. Віденський "Рапід" у третьому раунді кваліфікації пройшов кіпрський "Анартосіс" (4:2 за сумою двох матчів).



Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 19 і 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.



Ліга Європи



Кваліфікація. Плей-офф



19 серпня



"Рапід" (Австрія) - "Зоря" (Україна)



Відень, стадіон "Альянцштадіон"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі Megogo





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