Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

"У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів РФ", – йдеться в повідомленні.

СБУ виявила схрон у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району, із "паспортами" СРСР. Ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Подібну серію не виробляли в Україні з 1990 року.

Тому виявлені бланки завезли з РФ на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається.

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