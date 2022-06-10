Рашисти планували роздати жителям Київщини "паспорти" СРСР, - СБУ
СБУ виявила схрон із бланками паспортів СРСР українського зразка. Контррозвідка визначила, що рашисти планували організувати "референдум" і видати паспорти на тимчасово окупованій території Київщини
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
"У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів РФ", – йдеться в повідомленні.
СБУ виявила схрон у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району, із "паспортами" СРСР. Ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Подібну серію не виробляли в Україні з 1990 року.
Тому виявлені бланки завезли з РФ на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, у КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.07
Купівля 34.07Продаж 34.95
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе