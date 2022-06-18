Про це інформує начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі.

Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати у соцмережі", - написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко додає, що попередньо постраждали двоє людей. На місці працюють рятувальники.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb