Рашисти поцілили ракетами у Кривий Ріг, є руйнування та постраждалі
Сьогодні, 18 червня, близько опівдня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг - постраждав Інгулецький район. Відомо, що є постраждалі та руйнування будинків
Про це інформує начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі.
Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати у соцмережі", - написав Вілкул.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко додає, що попередньо постраждали двоє людей. На місці працюють рятувальники.
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