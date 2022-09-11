Рашисти вдарили ракетами по Покровську: 6 загиблих, 5 поранених

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у телеграмі.

"Місто Покровськ зазнало 5 обстрілів ракетами типу "9М723 Іскандер М" у проміжок часу з 21:20 до 02:20. Пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Наразі відомо про 4 загиблих та 6 поранених громадян. Інші факти щодо постраждалих та руйнування встановлюються", - пише Требушкін.

Пізніше Требушкін зазначив, що одна поранена людина загинула у лікарні.

"Станом на 10:10 у результаті нічних обстрілів загинуло 6 громадян – ще одна людина не впоралася з отриманими травмами. Щирі співчуття родині та близьким!" - йдеться у повідомленні.

Також очільник міста наголосив на необхідності евакуюватися мешканцям міста.

"Керівництво наголошує на необхідності евакуації. Продовжує курсувати евакуаційний потяг до Львова та по парних числах до Кіровоградської області. Запис здійснюється на наступну парну дату до 15:00 по непарних числах... Продовжуємо набор групи для евакуації до чеського містечка Мале Сватоновице (за ініціативи та підтримки волонтерів з Львова). Набрана група з Покровська евакуаційним потягом може дістатися до Львова, а звідти, з допомогою волонтерів, можна буде доїхати до Чехії", - пише Требушкін.

Зазначається, що для евакуації необхідно зареєструватися за телефоном: 0-800-300-101.

Близько 12:00 у неділю, 11 вересня 2022 року, росіяни вдарили ракетами по місту Вознесенськ Миколаївської області.

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