У Вознесенську є "прильоти". Поранено цивільних
Близько 12:00 неділі, 11 вересня 2022 року, росіяни вдарили ракетами по місту Вознесеньск Миколаївської області
Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"Прильоти по Вознесенську. По цивільним об’єктам. На жаль, є постраждалі", - зазначила голова облради
За її словами, наразі відомо про 2 поранених.
- Перед цим оголошувалася повітряна тривога по усій території України й над Дніпропетровщиною силами української ППО було збито російську ракету.
- Окрім того, ранком 11 вересня у повітрі знешкоджено літаючий об'єк росіян поблизу міста Умань Черкаської області.
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