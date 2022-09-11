У Вознесенську є "прильоти". Поранено цивільних

Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Прильоти по Вознесенську. По цивільним об’єктам. На жаль, є постраждалі", - зазначила голова облради

За її словами, наразі відомо про 2 поранених.

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