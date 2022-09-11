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Головна війна з Росією На Уманщині спрацювала ППО, уламки збитого об’єкта пошкодили будинок

На Уманщині спрацювала ППО, уламки збитого об’єкта пошкодили будинок

11 вересня, 2022 неділя
11:05
війна з Росією Українська ППО

Під час сьогоднішньої ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали. Бережіть себе!" - написав Табурець.

  • Нагадаємо, житель Умані змовився з російською розвідкою і збирав для окупантів таємні відомості про підрозділ ЗСУ в Черкаській області

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