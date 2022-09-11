На Уманщині спрацювала ППО, уламки збитого об’єкта пошкодили будинок

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали. Бережіть себе!" - написав Табурець.

Нагадаємо, житель Умані змовився з російською розвідкою і збирав для окупантів таємні відомості про підрозділ ЗСУ в Черкаській області

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