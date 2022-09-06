Збирав секретні документи для РФ: жителя Умані засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду
Житель Умані змовився з російською розвідкою і збирав для окупантів таємні відомості про підрозділ ЗСУ в Черкаській області
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зловмисник з квітня по липень 2021 року виконував завдання представника головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил РФ. Йому було доручено збирати відомості під грифом "Таємно" щодо військової частини ЗСУ на Черкащині, де зберігали артилерійські боєприпаси.
Зрадник отримав від окупантів 13 тис. грн і розраховував отримати також $2 тис. після передачі даних.
Зловмисника засуджено до 12 років за ґратами за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
- Раніше було затримано двох зрадників, які збирали паролі від блокпостів і передавали дані про дислокацію ЗСУ спецслужбам РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 39.26Продаж 40.27
- Актуальне
- Важливе