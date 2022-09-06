Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зловмисник з квітня по липень 2021 року виконував завдання представника головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил РФ. Йому було доручено збирати відомості під грифом "Таємно" щодо військової частини ЗСУ на Черкащині, де зберігали артилерійські боєприпаси.

Зрадник отримав від окупантів 13 тис. грн і розраховував отримати також $2 тис. після передачі даних.

Зловмисника засуджено до 12 років за ґратами за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Раніше було затримано двох зрадників, які збирали паролі від блокпостів і передавали дані про дислокацію ЗСУ спецслужбам РФ.