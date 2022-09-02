Передавали ворогу паролі блокпостів і дані про дислокацію українських військ: СБУ затримала двох мешканців Харківщини
СБУ затримала на Харківщині чоловіка і жінку, які передавали окупантам інформацію про ЗСУ та паролі на блокпостах, а також про патріотично налаштованих харків'ян
Про це інформує СБУ.
Місцевих мешканців викрила контррозвідка Служби безпеки України. Вони "з ідеологічних міркувань" передавали окупантам паролі від блокпостів і дані про переміщення ЗСУ.
Жінка робила це, використовуючи зв'язки серед харків'ян. У такий спосіб вона з'ясовувала місце дислокації ЗСУ та передавала інформацію своєму колишньому чоловікові з "ЛНР", з яким вона відновила спілкування наприкінці лютого. За інформацією Офісу генпрокурора, саме він попросив її збирати дані про патріотично налаштованих харків'ян.
Другий затриманий - чоловік, який працює на одній з компаній, що надає послуги з електропостачання. Завдяки своїй роботі мав безперешкодний доступ до різних будівель і споруд, тож із легкістю виявляв розміщення позицій ЗСУ.
Однією з основних задач завербованих мешканців Харківщини було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах.
Під час обшуку за місцем проживання у зловмисників вилучили засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.
Обом повідомили про підозру в держзраді. Нині їх утримують під вартою без права внесення застави.
- 1 вересня СБУ повідомила, що викрила на Сумщині агента РФ, який повідомляв ворогу переміщення ЗСУ.
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