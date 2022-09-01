Про це інформує СБУ.

За даними слідства, український підприємець із Шосткинського району збирав інформацію про укріплення Сумщини та переміщення українського війська. Крім того, він здійснював системну розвідку прикордонної території.

Було встановлено, що чоловіка завербував представник російських спецслужб під час комерційних поїздок українця до Росії. Зловмисник погодився на співпрацю через свої проросійські переконання.

Після повномасштабного вторгнення систематично інформував ворога: надсилав фотографії укріплень, місць розташування ЗСУ із прив’язкою до місцевості. У подальшому його планували залучити до диверсійної роботи.

Під час обшуку помешкання підозрюваного слідство вилучило:

мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності;

понад 500 г вибухівки.

Нині чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного часу). Слідство триває.

31 серпня СБУ повідомила, що судитимуть двох колаборантів, які співпрацювали з антиукраїнською організацією Медведчука та мали зв'язок із Сурковим.