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Головна війна з Росією В Україні судитимуть змовників, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот і мали зв'язок із Сурковим

В Україні судитимуть змовників, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот і мали зв'язок із Сурковим

31 серпня, 2022 середа
20:18
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СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот в Україні та мали зв'язок із Сурковим

Про це заявила СБУ.

5 березня контррозвідка повідомила викриття двох громадсько-політичних діячів, які планували похитнути державний лад України та створити нові псевдореспубліки на її території.

Станом на 31 серпня СБУ встановила нові подробиці щодо їхньої діяльності на території України.

Повідомляють, що зловмисники діяли під керівництвом громадської організації колаборанта Віктор Медведчука "Український вибір". За інформацією слідства, у 2014 році вони тісно співпрацювали з політичними структурами проросійського політика Медведчука та разом розробляли план створення союзної держави Росії, Білорусі й України. Співпрацю з ним припинили, оскільки не отримали обіцяного фінансування. У 2019 році мали зв'язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

Пізніше вони почали працювати на представника РФ, який має зв'язки в спецслужбах та уряді Росії. Разом вони розробили план проведення "національних зборів" для силового перевороту в державі. Згідно з ним, учасники "зборів" мали зібратися в Києві та оголосити про відсторонення президента та розпуск Верховної Ради. На це пообіцяли виділити 9,7 млн доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повний обсяг фінансування. Причиною може бути розкрадання коштів, виділених РФ на підривну діяльність в Україні.

Оскільки фігуранти були впевнені, що східні та південні області України захоплять швидко, вони змінили план перевороту на створення низки "народних республік" на заході України.

Під час обшуку СБУ вилучила:

  • кошториси;
  • списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур;
  • маніфести до громадськості і силовиків;
  • переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Наразі зловмисників звинувачують за ч. 1 ст. 109 ККУ (змова про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влад). Слідство триває.

  • У березні суд дозволив заарештувати Медведчука, якому повідомили про підозру в держзраді. Пізніше його заарештували.
  • 12 квітня СБУ повідомила, що на заході України Кремль планував створити так звані народні республіки.
  • 31 серпня СБУ заявила, що викрила масштабну корупційну схему в ДСНС.

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