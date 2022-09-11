Над Дніпропетровщиною українська ППО збила ворожу ракету
Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Дніпропетровщина. 11 вересня. 12.11. У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Дякую нашій ППО!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на Уманщині спрацювала ППО, уламки збитого об’єкта пошкодили будинок
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе