Над Дніпропетровщиною українська ППО збила ворожу ракету

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. 11 вересня. 12.11. У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Дякую нашій ППО!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Уманщині спрацювала ППО, уламки збитого об’єкта пошкодили будинок

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb