Райффайзен почав відключати від євро російські банки
Представник Raiffeisen Bank International підтвердив, що група скоротила свою кореспондентську мережу до п'яти російських банків
Про це повідомило Мінфін 19 лютого.
"Інші російські банки, яким ми надаємо кореспондентські послуги, отримали вказівки щодо індивідуальної максимальної кількості платежів у доларах США та євро, які RBI готовий обробити", - пояснив представник RBI.
Також зазначається, що раніше коррахунки, без яких неможливі валютні операції, російським банкам закрили Citibank, JPMorgan та Deutsche Bank. Raiffeisen відключив низку російських банків від євро у серпні минулого року.
Нова хвиля відключень відбулася після того, як претензії до австрійської банківської групи з'явилися у влади США.
У січні управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США почав розслідування щодо Raiffeisen Bank і вимагав надати інформацію про операції "у зв'язку з останніми подіями навколо Росії та України".
Також додається, що раніше OFAC запросив у банку дані про його діяльність у Росії, в окупованому Донбасі та інших регіонах України, а також у Сирії, у тому числі про транзакції певних клієнтів.
Європейський центробанк вітає "будь-які кроки" європейських банків щодо виходу з РФ, говорив на початку лютого голова наглядового підрозділу регулятора Андреа Енріа.
"Звичайно, ми чинимо тиск на банки, щоб вони активно керували своїми ризиками, пов'язаними з Росією", — пояснював він, додаючи, що "будь-яка можливість" піти з РФ буде "привабливою" з регуляторної точки зору.
Зокрема зазначається, що Райффайзенбанк обслуговує 4,2 млн російських клієнтів і тримає у РФ активи на 28 млрд євро.
- 30 січня вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) знизилася на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, що належить російській дочці RBI.
- 18 лютого повідомлялося, що санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.
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