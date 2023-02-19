Райффайзен почав відключати від євро російські банки

Про це повідомило Мінфін 19 лютого.

"Інші російські банки, яким ми надаємо кореспондентські послуги, отримали вказівки щодо індивідуальної максимальної кількості платежів у доларах США та євро, які RBI готовий обробити", - пояснив представник RBI.

Також зазначається, що раніше коррахунки, без яких неможливі валютні операції, російським банкам закрили Citibank, JPMorgan та Deutsche Bank. Raiffeisen відключив низку російських банків від євро у серпні минулого року.

Нова хвиля відключень відбулася після того, як претензії до австрійської банківської групи з'явилися у влади США.

У січні управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США почав розслідування щодо Raiffeisen Bank і вимагав надати інформацію про операції "у зв'язку з останніми подіями навколо Росії та України".

Також додається, що раніше OFAC запросив у банку дані про його діяльність у Росії, в окупованому Донбасі та інших регіонах України, а також у Сирії, у тому числі про транзакції певних клієнтів.

Європейський центробанк вітає "будь-які кроки" європейських банків щодо виходу з РФ, говорив на початку лютого голова наглядового підрозділу регулятора Андреа Енріа.

"Звичайно, ми чинимо тиск на банки, щоб вони активно керували своїми ризиками, пов'язаними з Росією", — пояснював він, додаючи, що "будь-яка можливість" піти з РФ буде "привабливою" з регуляторної точки зору.

Зокрема зазначається, що Райффайзенбанк обслуговує 4,2 млн російських клієнтів і тримає у РФ активи на 28 млрд євро.