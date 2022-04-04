Район Салтівка в Харкові мало чим відрізняється від Алеппо чи Грозного- це маленький Маріуполь в межах міста,- Дебелий

Про це він розповів в етері Espreso TV.

“Буквально вчора, один зі снарядів, просто вдень, попав на дитячий майданчик, були загиблі. Тобто ці обстріли дають ворогу можливість робити вигляд, що він закріпився на Харківщині. Він не залишає спроб захопити місто, але шансів у нього немає, це всього навсього внаслідок їхнього імперіалістичного мислення: “Всех убить, всех сломать, мы победим, ми зайдем, все будут нас уважать”. Але ні, ці часи вже давно пройшли, харків’яни зрозуміли, що за ворог навпроти нас і тому у ворога немає ніяких шансів”, - заявив Дебелий.

Також він додав, що є інформація, що основні сили противника будуть направлені в Харківську область.

“Але українські бійці більш ніж готові їх зустрічати. Зустрічати тих, хто не зміг взяти Київ. Чомусь вони думають, що у них тут щось вийде. Але це не так, вони не візьмуть ані Київ, ані Харків, ані жодне інше українське місто”, - підкреслив Дебелий.

Також боєць пояснив щодо руйнувань в місті: ”Важко сказати у відсотковому співвідношенні. Ми знаємо цифри, які опублікувала міськрада, що це більше ніж тисяча будівель. Проїжджаючи по місту, можно розуміти, куди “прилітало”, а куди- ні. Тобто дійсно є райони, мікрорайони де можна проїхатися декілька сот метрів і не зрозуміти, взагалі, що є війна. А потрапляєш в інші райони і бачиш жахливу картину. Якщо казати про Салтівку і Північну Салтівку, то вона мало чим відрізняється від того ж Алеппо чи Грозного, такий собі маленький Маріуполь в межах міста Харкова. Руйнувань дійсно багато, але не можна сказати, що все місто зруйновано. І за кожну зруйновану будівлю ворог відповість”, - додав він.

Нагадаємо: у понеділок, 4 квітня, жертвами обстрілу російських окупантів стали чотири людини, ще 30 отримали поранення

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