Разумков: Президент повинен йти на один термін

Про це він заявив у коментарі журналістам 30 вересня, передає Еспресо.TV.



На запитання, чи могла послугувати позиція про один термін президента для збору підписів щодо його відставки, Разумков зазначив: "Я думаю, що Арахамія (Давид Арахамія – голова фракції Слуга народу – ред.) точно не планує йти на президентські вибори. Тому навряд чи це стало підставою для Арахамії".

Він вважає, що президент має йти на один термін і виконувати всі передвиборчі обіцянки.

"А якщо ми говоримо про підходи, то, дійсно, треба виконувати ті обіцянки, які ти даєш під час виборчої кампанії, зокрема. Якщо ви говорите про мою особисту позицію, я вважаю, що президент повинен йти на один термін. Тому що якщо ні, то з середини терміна всі колеги, які були, можете подивитися в історії нашої держави, вони починали займатися підготовкою до другого. А це дуже часто погано впливає на реалізацію тих обіцянок, які закладаються в програмі до першого терміну", - наголосив Разумков.

Також голова ВР прокоментував ситуацію щодо збору підписів для його відставки, заявивши, що конфлікту зі "слугами" в нього не було.

"У мене дійсно немає конфлікту (з фракцією "Слуга народу" – ред.). Якщо його хочуть створити – це інше питання. Хотілось би зрозуміти всіх суб’єктів цього конфлікту, тому що в мене не було ні конфліктних ситуацій з фракцією, тим більше я не був запрошений на фракцію, щоб поговорити про якісь конфлікти. Думаю, що була задача. Давид Георгійович (Арахамія – ред.) її виконав. Не знаю від кого. Я думаю, що це якесь колективне рішення", - додав Разумков.





Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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