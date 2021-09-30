Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Разумков: Президент повинен йти на один термін

Разумков: Президент повинен йти на один термін

30 вересня, 2021 четвер
16:09
Суспільство Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що президент має обиратися на один термін

Про це він заявив у коментарі журналістам 30 вересня, передає Еспресо.TV.

На запитання, чи могла послугувати позиція про один термін президента для збору підписів щодо його відставки, Разумков зазначив: "Я думаю, що Арахамія (Давид Арахамія – голова фракції Слуга народу – ред.) точно не планує йти на президентські вибори. Тому навряд чи це стало підставою для Арахамії".

Він вважає, що президент має йти на один термін і виконувати всі передвиборчі обіцянки.

"А якщо ми говоримо про підходи, то, дійсно, треба виконувати ті обіцянки, які ти даєш під час виборчої кампанії, зокрема. Якщо ви говорите про мою особисту позицію, я вважаю, що президент повинен йти на один термін. Тому що якщо ні, то з середини терміна всі колеги, які були, можете подивитися в історії нашої держави, вони починали займатися підготовкою до другого. А це дуже часто погано впливає на реалізацію тих обіцянок, які закладаються в програмі до першого терміну", - наголосив Разумков.

Також голова ВР прокоментував ситуацію щодо збору підписів для його відставки, заявивши, що конфлікту зі "слугами" в нього не було.

"У мене дійсно немає конфлікту (з фракцією "Слуга народу" – ред.). Якщо його хочуть створити – це інше питання. Хотілось би зрозуміти всіх суб’єктів цього конфлікту, тому що в мене не було ні конфліктних ситуацій з фракцією, тим більше я не був запрошений на фракцію, щоб поговорити про якісь конфлікти. Думаю, що була задача. Давид Георгійович (Арахамія – ред.) її виконав. Не знаю від кого. Я думаю, що це якесь колективне рішення", - додав Разумков.

 

  • Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
відставка
Володимир Зеленський
Дмитро Разумков
Давид Арахамія
новини України
Читайте також:
29 вересня, 2021 середа
СБУ оголосила підозру агенту ФСБ, який причетний до вбивства українського спецпризначенця
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
28 вересня, 2021 вiвторок
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
Дмитро Кулеба
29 вересня, 2021 середа
"Навіть якщо доведеться створити РФ серйозні проблеми": Кулеба заявив, що Україна з партнерами готує умови для примушення агресора до миру
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.48
    Купівля 26.48
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
30 вересня
17:12
У Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова
17:06
АМКУ дозволив Нафтогазу отримати в управління "Донецькоблгаз"
16:52
Система автоматичного вагового контролю
З 1 жовтня власники фур почнуть отримувати штрафи за перевантаження
16:45
Оновлено
На Одещині чоловік вчинив стрілянину з рушниці на вулиці, поліція провела спецоперацію
16:32
Віктор Ляшко
Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко
16:31
карта з "російським" Кримом
Телеканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом: Нацрада оголосила попередження
16:01
Укрзалізниця
Україна 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею
16:00
Міністерство фінансів
Мінфін погасив останній випуск єврооблігацій під гарантії США на $1 млрд
15:55
Віктор Ляшко
Говорити про наближення "червоного" рівня небезпеки за розповсюдженням COVID-19 поки зарано, - Ляшко
15:51
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Ф'юрі порадив Джошуа, як перемогти Усика в реванші
15:50
Емінем
Репер Емінем відкрив ресторан спагеті та сам видав перші замовлення
15:37
пенсія
Накопичувальні пенсії: у Нацкомісії з цінних паперів розповіли, як гарантуватимуть захист вкладів
15:23
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі засудили до року: термін можна буде відбути вдома
15:10
Баварія - Динамо
Тренер "Баварії" розповів, яке б місце посіло "Динамо" в чемпіонаті Німеччини
15:00
Дмитро Кулеба
На іноземні ринки за півтора року вийшло 137 українських компаній, - Кулеба
14:55
вакцина
Українці, які отримали щеплення різними COVID-вакцинами, зможуть згенерувати сертифікат у "Дії"
14:52
стіна на кордоні
Литва почала будівництво фізичної "стіни" на кордоні з Білоруссю
14:44
Рональд Куман
"Барселона" визначилася з майбутнім Кумана після провалу в Лізі чемпіонів
14:36
Денис Шмигаль
Держава з жовтня надасть громадам субвенції на покриття частини витрат підприємств теплопостачання, - Шмигаль
14:30
За п'ять років кількість усиновлень в Україні впала у 2,5 разу, - активістка
14:12
Руслан Малиновський (ліворуч)
Українця Малиновського визнали найкращим футболістом туру в чемпіонаті Італії
14:11
Кабул
Україна планує ще один рейс для евакуації з Афганістану, - Кулеба
13:57
лікар
Медзаклади з 1 жовтня почнуть оформлювати виключно е-лікарняні, - Радуцький
13:51
ТКГ
"Порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ": українська делегація у ТКГ розповіла про "дещо дивну" поведінку росіян
13:35
Web Summit
Україна вперше буде представлена павільйоном на міжнародній ІТ-конференції Web Summit
13:33
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
Боксер, який нокаутував Джошуа, назвав причини поразки британця від Усика
13:33
У Польщі троє українців загинули в ДТП, одну українку госпіталізовано
13:30
НСЗУ
Уряд оголосив новий конкурс на посаду голови Нацслужби здоров'я
13:15
СБУ викрила угруповання, яке "вербувало" моряків для перевезення нелегалів
12:49
поліцейський
У Дніпропетровській області троє поліцейських "вибивали" зізнання з незаконно затриманих громадян
12:49
Віталій Кличко
Через високі ціни на газ ситуація зі стартом опалювального сезону в Києві близька до критичної, - Кличко
12:44
Михайло Цимбалюк
"Перед ухваленням закону про деолігархізацію Рада мала час, щоб врахувати правки Венеційської комісії", − нардеп Михайло Цимбалюк
12:39
Олімпіада-2022
Китай не пустить на Олімпіаду-2022 іноземних вболівальників
12:13
Олександр Усик (ліворуч) проти Ентоні Джошуа
Декласував Джошуа: Абсолютний чемпіон світу назвав Усика геніальним боксером
12:03
У Коломиї демонтували пам'ятник радянським воїнам
11:54
лікарня
У Нацслужбі здоров'я пояснили, як українці можуть безоплатно отримати допомогу у приватних медзакладах
11:50
вакцина від коронавірусу
У Києві відкрили ще один центр COVID-вакцинації
11:44
Кліт Келлер
Олімпійський чемпіон визнав свою провину в справі про штурм Капітолію
11:42
Вікторія Пташник
"Майже 7 млрд боргу перед Оператором ГТС належать облгазам Фірташа", − адвокатка Вікторія Пташник
11:31
ООС
Окупанти в зоні ООС вбили бійця ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV