Разумков про закон про олігархів: я маю підписати виключно те, що проголосовано в залі Ради

Про це він заявив під час засідання Погоджувальної Ради 4 жовтня, передає Еспресо.TV.

"Доповідаю вам, що ніщо не може сховатись в стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату ВР, розуміючи, що він робить, закон не той, який голосувався в стінах ВР, це вже підлог. Але це вже інше законодавство. Те, що вам щось не подобається або ви наробили помилок під час не професійної підготовки до розгляду закону і пішли за незрозумілою процедурою в залі ВР – це проблеми комітету. Комітет не Рада", - зауважив голова ВР.

Разумков наголосив, що за рішенням Конституційного суду, голова ВР має підписувати виключно те, що було проголосовано в залі.

"Рішення приймає український парламент. І за те, за що голосує український парламент, я як спікер повинен підписати. Це рішення Конституційного суду. Можете підняти й подивитись. Підписується виключно те, що проголосовано в залі. Ті правки, які ставились на голосування, ті, які ставились на відхилення або в редакції, яка залишилась в комітеті. Їх повинно бути три. Коли ви в п'ятницю розповідаєте, що щось лежить в апараті ВР - підніміть свій комітет, в який в четвер була направлена відповідна довідка, де були зауваження профільних управлінь ВРУ. Тільки до мене надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада, я підпишу його. Але всі тут розповідають: як вони дуже швидко хочуть, щоб це й закон був підписаний. А що ж ні одна фракція не подала пропозицію про розгляд постанов про скасування рішення ВР? Жодна. У тому числі й фракція монобільшості. Тих пропозицій, які від вас надійшли. Бо ми не поспішаємо щодо цього закону. Давайте казати правду. А то у нас вона якась однобока", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

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