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Разумков та Гетманцев посперечались через місце для головуючого на засіданні

7 жовтня, 2021 четвер
10:48
Суспільство Стефанчук і Гетьманцев

Під час розгляду питання відставки з посади голови ВР Дмитро Разумков та нардеп Данило Гетманцев посперечались через місце для головуючого

Про це передає Еспресо.TV.

"Далі передаю слово Гетманцеву Данилу Олександровичу. Дениле Олександровичу, трибуна буде зайнята, тому з місця все ж таки", - заявив Разумков.

На що Гетманцев встав та зайняв місце віцеспікера ВР Руслана Стефанчука, який поступився своїм місцем.

"Дмитро Олександрович напевно знає, що вести засідання спиною до зали не досить зручно і, напевно, неможливо", - заявив Гетманцев.

У свою чергу, Разумков зазначив: "Там ще одне є. Могли там зайняти".

На що Гетманцев заявив: "Хочу принагідно нагадати, що головуючий надає слово на цьому засіданні".

 

  • Як відомо, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

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скандал
Слуга народу
Дмитро Разумков
Данило Гетманцев
новини України
суперечка
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