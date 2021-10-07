Разумков та Гетманцев посперечались через місце для головуючого на засіданні

Про це передає Еспресо.TV.

"Далі передаю слово Гетманцеву Данилу Олександровичу. Дениле Олександровичу, трибуна буде зайнята, тому з місця все ж таки", - заявив Разумков.

На що Гетманцев встав та зайняв місце віцеспікера ВР Руслана Стефанчука, який поступився своїм місцем.

"Дмитро Олександрович напевно знає, що вести засідання спиною до зали не досить зручно і, напевно, неможливо", - заявив Гетманцев.

У свою чергу, Разумков зазначив: "Там ще одне є. Могли там зайняти".

На що Гетманцев заявив: "Хочу принагідно нагадати, що головуючий надає слово на цьому засіданні".





Як відомо, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

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