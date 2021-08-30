Разумков: Україна не буде мовчати на обстріли окупантів

Про це він сказав на брифінгу під час поїздки до району проведення Операції об’єднаних сил, передає Укрінформ.

"На жаль, останнім часом ми бачимо загострення. Ми бачимо, що роблять так звані "ЛНР", "ДНР". Усі пам’ятають, Авдіївку. На жаль, вчора, позавчора ми бачили знову обстріли, порушення тих домовленостей, як були взяті всіма сторонами процесу. Лише Україна виконує свої зобов’язання, і сьогодні дійсно дотримується того, що було досягнуто в Мінську, домовленостей щодо припинення обстрілів і ведення бойових дій. Але ми точно не будемо мовчати і будемо захищати себе і своїх військовослужбовців і громадян, які сьогодні вимушено мають жити в таких умовах. А все, що буде залежати від нас, від армії, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений, ми будемо робити", - заявив Разумков.

За його словами, обстріли були зафіксовані і майже в кілометрі від школи.

Спікер ВР зауважив, що Україна готова до викликів, але велика відповідальність лежить і на колегах з ОБСЄ, які повинні це фіксувати.

"Дуже хотілося б, щоб воно функціонувало цілодобово, а не зранку до третьої або до п’ятої. А іноді в такі моменти ми не бачимо там місію. Треба бути, вибачте, сліпими, щоб не бачити такі випадки. А вони повинні бути об’єктивними для того, щоб і ми, і весь світ розумів, хто що робить, хто за що відповідає, щоб потім не було зайвих розмов", - сказав він.

Разумков вважає, що великою проблемою також є функціонування КПВВ.

"Ми повністю готові. Наша сторона — армія, прикордонники, поліція, центральна влада, яка тут працює, повністю готові забезпечити повноцінне функціонування пунктів пропуску. Ви знаєте, що так звані "ДНР", "ЛНР" їх заблокували. Офіційною підставою є ковід, але ми розуміємо, що це просто для того, щоб створити додаткові ускладнення для людей. Частіше за все це люди літнього віку, яким треба потрапити на територію вільної України... Ми також добре знаємо, що це використовується на тій стороні, як інформаційний тиск на Україну, намагання створити негативний імідж, але люди все бачать", - зауважив він.

Протягом 27 серпня з боку російських окупантів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню на Донбасі поблизу населених пунктів. Вбито українського військового.

28 серпня 2021 року, з боку російських окупантів зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню на Донбасі біля 10 міст та селищ, з українського - 10 поранених і травмованих воїнів.

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