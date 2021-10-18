Разумков: З нардепами проводилися "жорсткі дискусії" перед голосуванням за моє відкликання
Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що перед голосуванням за його відставку з народними депутатами проводилися "жорсткі дискусії", зокрема, в Офісі президента
Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"На наступний день після того, як відбулося голосування, до мене підійшла велика кількість колег з монобільшості і, скажімо так, просили вибачення за ту "зелену" кнопку, яку вони натиснули. А до цього з ними проводилися "дискусії" достатньо жорсткі - у різних інститутах, зокрема, в Офісі президента", - сказав Разумков.
Він зазначив, що це не є секретом, оскільки у кулуарах всі про це говорять.
Разумков також підкреслив, що ніколи не дозволив би собі викликати когось із депутатів у кабінет і переконувати таким "ненормальним", за його словами, способом.
- Верховна Рада відправила Разумкова у відставку ранком у четвер, 7 жовтня.
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