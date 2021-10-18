Разумков: З нардепами проводилися "жорсткі дискусії" перед голосуванням за моє відкликання

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".



"На наступний день після того, як відбулося голосування, до мене підійшла велика кількість колег з монобільшості і, скажімо так, просили вибачення за ту "зелену" кнопку, яку вони натиснули. А до цього з ними проводилися "дискусії" достатньо жорсткі - у різних інститутах, зокрема, в Офісі президента", - сказав Разумков.



Він зазначив, що це не є секретом, оскільки у кулуарах всі про це говорять.



Разумков також підкреслив, що ніколи не дозволив би собі викликати когось із депутатів у кабінет і переконувати таким "ненормальним", за його словами, способом.

Верховна Рада відправила Разумкова у відставку ранком у четвер, 7 жовтня.