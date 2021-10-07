Рада відправила Разумкова у відставку
Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова
Про це передає Еспресо.TV.
Нардепи проголосували за відкликання з посади голови ВР Дмитра Разумкова.
Рішення підтримали 284 нардепи.
- Нагадаємо, 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.
- 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.
- Згодом, парламент призначив нардепа-"слугу" Данила Гетманцева відповідальним за проведення засідання Верховної Ради України щодо відставки Дмитра Разумкова.
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