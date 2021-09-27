Разумкова поки не запрошували на засідання "слуг" у Трускавці
Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову ще не надходило запрошення на виїзне засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці
Про це повідомила прес-секретар спікера Ольга Туній, повідомляє УНІАН.
"Запрошення не надходило, але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема, у Львівській області", - зазначила вона.
Водночас у Разумкова не виключають, що якщо відповідне запрошення надійде, то він відвідає засідання фракції.
- 22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами". "В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він.
- Того ж дня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції, представників усіх гілок влади та президента.
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