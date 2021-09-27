Разумкова поки не запрошували на засідання "слуг" у Трускавці

Про це повідомила прес-секретар спікера Ольга Туній, повідомляє УНІАН.

"Запрошення не надходило, але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема, у Львівській області", - зазначила вона.

Водночас у Разумкова не виключають, що якщо відповідне запрошення надійде, то він відвідає засідання фракції.

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