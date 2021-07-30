Разумкова знову не буде на засіданні РНБО
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не братиме участі у виїзному засіданні РНБО в Донецькій області через робочу поїздку на півдні України
Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.
"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже розпочалося або незабаром має розпочнеться. Відрядження планувалося два тижні тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг вже скасувати свою робочу поїздку і до Миколаївської, і до Одеської областей", - сказав Разумков.
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- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на засіданні мають розглянути 8 питань
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