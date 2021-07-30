Разумкова знову не буде на засіданні РНБО

Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.



"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже розпочалося або незабаром має розпочнеться. Відрядження планувалося два тижні тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг вже скасувати свою робочу поїздку і до Миколаївської, і до Одеської областей", - сказав Разумков.



Читайте також: Зеленський приїхав на Донеччину, де відбудеться засідання РНБО

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на засіданні мають розглянути 8 питань