Зеленський приїхав на Донеччину, де відбудеться засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський розпочав поїздку в Донецьку область
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський зустрінеться з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні ООС.
На Донеччині під головуванням Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
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