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"Реал" - "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

9 травня, 2023 вiвторок
08:00
Спорт Лука Модріч та Бернарду Сілва (праворуч)

9 травня іспанський "Реал" зустрічається у Мадриді з англійським "Манчестер Сіті" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Еспресо.TV проведе текстовий онлайн гри. Початок - о 22:00. 

футбол
Ліга чемпіонів
Реал
Манчестер Сіті
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