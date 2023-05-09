"Реал" - "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
9 травня іспанський "Реал" зустрічається у Мадриді з англійським "Манчестер Сіті" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Еспресо.TV проведе текстовий онлайн гри. Початок - о 22:00.
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