Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 18 вересня, у мадридському дербі "Реал" на 18-й хвилині вивів вперед Родріго. На 36-й хвилині перевагу команди Карло Анчелотті зміцнив Федеріко Вальверде.

"Атлетико" забив у відповідь один гол наприкінці матчу зусиллями Маріо Ермосо.

"Реал" переміг "Атлетико" з рахунком 2:1, набрав 18 очок та очолює турнірну таблицю. Мадридці випереджають "Барселону" на 2 пункти. "Атлетико" з 10 балами - 7-й.

Чемпіонат Іспанії

6-й тур

18 вересня

"Атлетико" - "Реал" 1:2

Голи: Ермосо, 83 - Родріго, 18, Вальверде, 36

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